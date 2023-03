अमीरों की लिस्ट में फिर फिसले गौतम अडानी, टॉप-25 से हुए बाहर, 24 घंटे में 21 हजार करोड़ का नुकसान

Gautam Adani out from top 25 Richest Person List: भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर संसद में तीन दिनों से हंगामा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी की कमाई को भी बीते 24 घंटों में तगड़ा झटका लगा है। कमाई में आई गिरावट के कारण अडानी एक बार फिर दुनिया के टॉप 25 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं।

Gautam Adani Again out from top 25 billionaires list, See world billionaires index