फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी सहित 2 अन्य भारतीय

फोर्ब्स ने एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें तीन भारतीय अरबपति गौतम अडानी, HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर, और हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अशोक सूटा शामिल हैं।

Gautam Adani among three Indian billionaires on Forbes Asia Heroes of Philanthropy list