सीमेंट बनाने की क्षमता बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं अडानी, अधिग्रहण के बाद आज अंबुजा सीमेंट के शेयर में 9.14% तेजी

गौतम अडानी सीमेंट बनाने की क्षमता बढ़ाते हुए देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिसके बारे में अधिग्रहण पूरा होने के बाद एक कार्यक्रम के दौरान बोला। वहीं अधिग्रहण के बाद आज अंबुजा सीमेंट के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।

दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और सीमेंट बनाने वाली देश के दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के मालिक गौतम अडानी सीमेंट के बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए गौतम अडानी ने कहा कि मैंने सीमेंट बनाने की क्षमता को दो गुना करते और इससे देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ आर्थिक विकास और सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने के कारण भारत में सीमेंट की मांग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है , जिसके कारण इस बिजनेस के मुनाफे में काफी मार्जिन है।

Gautam Adani wants to earn maximum profit by increasing capacity of making cement, Ambuja Cement stock continues to rise after acquisition