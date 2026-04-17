Gold Rate Today: अक्षय तृतीया से पहले सस्ता हुआ सोना, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने के भाव गिरे हैं। Tanishq, Malabar Gold, Kalyan Jewellers, Joyalukkas जैसे बड़े ज्वेलर्स पर आज 22 कैरेट सोने की कीमत कल से कम है। त्योहार से ठीक पहले यह गिरावट खरीदारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन यह गिरावट आई कहां से? इसके पीछे दुनिया की बड़ी खबरें हैं। लेबनान और इजरायल के बीच 10 दिन का युद्धविराम गुरुवार को लागू हुआ। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत इस वीकेंड हो सकती है। जब भी दुनिया में तनाव कम होता है, सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। यही आज भी हुआ।