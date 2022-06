कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनेगी भारत सरकार! 33% ले सकती है हिस्सेदारी

Vodafone-Idea: कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार बड़ा निवेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार वोडाफोन आइडिया में 33% की हिस्सेदारी ले सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

Vodafone-Idea: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसे सरकार को 16,133 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है, लेकिन वह अभी पेमेंट नहीं कर पा रही है। इसी को देखते हुए सरकार वोडाफोन-आइडिया को राहत दे सकती है। भारत सरकार इन पैसों के बदले वोडाफोन-आइडिया में 33% की हिस्सेदारी ले सकती है। हालांकि सरकार को यह हिस्सेदारी लेने के लिए सेबी से मंजूरी लेनी होगी। सेबी के अप्रूवल के बाद ही सरकार वोडाफोन-आइडिया के शेयर हासिल कर पाएगी।

Govt set to become largest shareholder in Vodafone Idea