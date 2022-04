HDFC Bank और HDFC Ltd आपस में होगें विलय, जानिए शेयर होल्डर्स पर क्या पड़ेगा इसका असर

HDFC Bank का विलय HDFC Ltd के साथ होगा। इसकी घोषणा आज बोर्ड मीटिंग के बाद की गई। इसकी घोषणा के बाद से शेयर मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। वहीं इन दोनों शेयर्स में भी तेजी देखने को मिल रही है।

Updated: April 04, 2022 11:14:14 am

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC Ltd) ने आज बोर्ड मीटिंग के बाद बड़ी घोषणा की है। यह घोषणा बोर्ड मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद की गई है। इसको लेकर आज सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉफ्रेंस भी होगी। कंपनी इस विलय के द्वारा पोर्टफोलियो और कस्‍टमर बेस बेहतरकरने की कोशिश कर रही है। इस मर्जर को लेकर HDFC ने कहा कि इस डील से HDFC Bank के हाउसिंग फाइनेंस को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही मौजूदा कस्टमर बेस को बढ़ाना है।

HDFC Bank और HDFC Ltd का यह विलय फाइनेंशियल ईयर 2024 के दूसरे व तीसरे क्वाटर में पूरा किया जाएगा। इसके बाद HDFC Bank में HDFC Ltd का 41% स्टेक हो जाएगा।

HDFC Bank और HDFC Ltd के विलय से शेयर होल्डर्स पर क्या होगा असर

HDFC Bank का HDFC Ltd में विलय होने के बाद एचडीएफसी बैंक 100% सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में हो जाएगा। जिसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड के पास एचडीएफसी बैंक का 41% हिस्सा हो जाएगा। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का शेयर एक्सचेंज अनुपात कुछ इस तरह रहेगा। एचडीएफसी बैंक के 2 रुपए फेस वैल्यू वाले 25 फुली पेड-अप इक्विटी शेयरों के बदले में एचडीएफसी के 1 रुपए फेस वैल्यू के 42 फुली पेड अप इक्विटी होंगे। मर्जर के बाद मर्जर वाले रिकॉर्ड तिथि के अनुसार एचडीएफसी बैंक के शेयरधारकों को एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर जारी किए जाएंगे।



पूरी तरह बराबरी का विलय

एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने विलय के बारे में बताया कि यह विलय पूरी तरह बराबरी का विलय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि रेरा के लागू होने से हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने व अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार की पहल से हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में अच्छी तेजी आएगी। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि पिछले कुछ साल में बैंकों और एनबीएफसी का रेगुलेशन बेहतर हो गया है जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिला मिला है व कृषि सहित सभी प्रायोरिटी सेक्टर को भी ज्यादा कर्ज दिया गया है।

