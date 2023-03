हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर खत्म! रॉकेट बने Adani Group के शेयर, मार्केट कैप में 39,000 करोड़ का मुनाफा

Adani Group की शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी 10 कंपनियों के शेयर्स में बुधवार यानी आज तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले बीते दिन मंगलवार को 10 में से 8 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए थे।

Hindenburg Report Effect over! Adani Enterprises shares rise nearly 30% in two days; group m-cap jumps ₹39,000 cr