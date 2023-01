हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर, टॉप-10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए गौतम अडानी, अब भारत में नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Jan 31, 2023 09:59:55 am

Gautam Adani out from Top 10 Billionaires List: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी की चूले हिला दी है। अडानी की कंपनियों के शेयर में गिरावट का दौर लगातार जारी है। जिससे उनकी नेटवर्थ पर भी बुरा असर पड़ा है। नेटवर्थ में आई कमी के कारण अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपत्तियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं।

Hindenburg Report: Gautam Adani is out from top 10 Billionaires list lost 36 Billion Dollar