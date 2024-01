Bank Loan: नए साल में ड्रीम होम और अपनी गाड़ी का सपना होगा पूरा, 0.5 फीसदी से 1.25 फीसदी तक सस्ता हो सकता है लोन

नई दिल्लीPublished: Jan 05, 2024 09:23:28 am Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Rate of interest will reduce on Home loan: भारत में हर व्यक्ति की यही ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो। इस साल होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है इसलिए घर खरीदने के सपनों को पंख लगने की पूरी संभावना है।