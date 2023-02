बजट के बाद आज कैसी है शेयर मार्केट की चाल, सिगरेट महंगी होने के बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं ITC के शेयर

बजट के बाद आज दूसरे दिन शेयर मार्केट उलझन में दिखाई दे रहा है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) -0.12% की मामूली गिरावट के साथ कोरोबार कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) +0.30% की मामूली तेजी के साथ कोरोबार कर रहा है। वहीं ITC के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है।





How is the share market today after budget 2023, in which sectors there is a rise and fall