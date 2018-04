नई दिल्ली: वीडियोकॉन लोन मामले में ICICI बैंक की सीईओ चंदा कोचर के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया है। राजीव कोचर को सीबीआई अधिकारी के पास सौंपा गया है। इमिग्रेशन अधिकारी ने उन्हें उस समय पकड़ा जब वह एक दक्षिणपूर्वी एशियाई देश के लिए उड़ान भरने वाले थे। सीबीआई अधिकारी वीडियोकॉन ग्रुप के साथ लेनदेन के मामले में उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि राजीव कोचर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) जारी किया था। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के खिलाफ सीबीआई शिकायत दर्ज कर चुकी है।

ICICI Bank CEO Chanda Kochhar's brother in law Rajeev Kochhar is being questioned in Mumbai by CBI in ICICI Videocon case. pic.twitter.com/Qzsod6i7Lt