फिर लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए CNG और PNG के दाम, जानिए कितनी महंगी हुईं दोनों गैस

महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। देशभर में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब पीएनजी और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी ने आम आदमी को जोर का झटका दिया है। गुरुवार से इन दोनों गैसों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है।

आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि, अब सीएनजी ( CNG ) और पीएनजी ( PNG ) गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार से घरेलू पीएनजी गैस की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1.00 रुपए प्रति एससीएम ( Standard Cubic Meter ) की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत 36.61 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी इजाफा किया गया है।

