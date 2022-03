रूस से रुपये में क्रूड खरीदने पर विचार नहीं कर रहा भारत

भारत भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर रूस या किसी अन्य देश से तेल खरीदने पर विचार नहीं कर रहा है। इस बात की जानकारी केंद्र ने संसद में दी है।

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को बताया कि पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन पर रूस द्वारा किये गए हमले के कारण लगे प्रतिबंधन के बाद भारत रूस से भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर तेल खरीदने पर विचार नहीं कर रहा है। बता दें कि भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। रूसी आयात के लिए रुपये में भुगतान के लिए विकल्प तलाश कर रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों ऐसा संभव नहीं हो पा रहा।

India not considering buying crude from Russia in rupees