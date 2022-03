भारत में 11 फीसदी बढ़ी अरबपतियों की संख्या, अमरीक-चीन के बाद तीसरे पायदान पर जमाया कब्जा

अरबपति लोगों के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर काबिज हो गया है। यही नहीं भारत में अरबपतियों की संख्या में भी 11 फीसदी का इजाफा हुआ है। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक के अनुसार, भारत 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि ये वक्त कोरोना की दूसरी लहर का वक्त था।



भारत में तेजी से धनाड्यों यानी धनवान लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना काल ने भले हे देश के कई जख्म दिए हों, लेकिन इस दौरान एक और सच्चाई सामने आई है और वो है देश में अरबपतियों की संख्या में 11 फीसदी का इजाफा। भारत में 30 मिलियन डालर (लगभग 226 करोड़ रुपये) या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति वाले अल्ट्रा-हाई-नेटवर्थ वालों (ultra high networth individuals) की संख्या में पिछले साल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह इक्विटी बाजारों में तेजी और डिजिटल क्रांति को बताया जा रहा है।

India Ranked Third In Billionaire Population Globally Ultra HNIs Up 11 Percent