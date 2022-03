India's arms export : रक्षा मंत्रालय ने कहा- मनमोहन से मोदी सरकार तक 6 गुना बढ़ा हथियारों का निर्यात

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत द्वारा हथियारों के निर्यात का मूल्य 2014 के बाद से लगभग 6 गुना बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 11,607 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया है।

एक समय पर भारत हथियार निर्यात करने में काफी पीछे नजर आता था, परंतु अब इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत बड़ी मात्रा में हथियारों का निर्यात कर रहा है। मेक इन इंडिया के कारण ये संभव हो सका है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत द्वारा हथियारों के निर्यात का मूल्य 2014 के बाद से लगभग छह गुना बढ़ा है जिसमें चालू वित्त वर्ष में अब तक 11,607 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया है।

India's arms export grows nearly 6x since 2014, says Govt