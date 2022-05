तूतीकोरिन प्लांट के बंद होने के बाद अब इस कारण से और बढ़ जाएगा भारत का कॉपर आयात

Copper Import: भारत की Copper पर निर्भरता और भी अधिक बढ़ने वाली है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के कॉपर आयात में 13.2 फीसदी का इजाफा हुआ थाऔर अब इसमें भी अधिक वृद्धि होने वाली है। इस रिपोर्ट में समझते हैं कैसे ...

तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद हुआ तो देश को कॉपर का आयात करने के लिए विवश होना पड़ा था। अब कुछ ऐसी बदलते विकास के मॉडल के कारण देश को और भी अधिक कॉपर का आयात करना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण भारत का इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ता शिफ्ट है। इलेक्ट्रिक वाहन औसत बैटरी के लिए 83 किलोग्राम तांबे की आवश्यकता होती है। वहीं, सौर फोटोवोल्टिक और तटवर्ती पवन ऊर्जा को केवल एक मेगावाट बिजली देने के लिए लगभग 3,000 किलोग्राम कॉपर की आवश्यकता होती है। अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन काफी अधिक तांबे की मांग है, जिसके लिए 8,000 किलोग्राम से अधिक तांबे की आवश्यकता होती है।

India's shift to electric vehicles will lead to more copper imports