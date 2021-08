Indigo ने अपनी 15 वीं वर्षगांठ पर दिया शानदार ऑफर, सिर्फ 915 रुपये में करें 63 शहरों से हवाई यात्रा

नई दिल्ली। इंडिगो (Indigo) ने अपनी 15वीं वर्षगांठ (15th anniversary sale) के मौके पर यात्रियों को शानदार ऑफर दिया है। यात्री सस्ते में हवाई यात्रा कर सकेंगे। इस ऑफर का फायदा आप आज से यानी 4 अगस्त से 6 अगस्त तक ले सकेंगे। गौरतलब है कि कंपनी ने अपने 15 साल पूरे होने के मौके की खुशी में अपने ग्राहकों को यह तोहफा दिया है।

इंडिगो ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने ट्वीट में लिखा कि इस ऑफर के तहत आप सिर्फ 915 रुपये में अपनी हवाई यात्रा तय कर सकते हैं। यात्री 1 सितंबर, 2021 से 26 मार्च 2022 के बीच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफर हवाईअड्डा शुल्क और सरकार द्वारा लगाए गए करों पर लागू नहीं है।

HSBC कार्ड पर मिलेगी अतिरिक्त छूट

इस ऑफर में ग्राहकों को HSBC क्रेडिट कार्ड पर एक्सट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उपभोक्ताओं को 5 फीसदी का अतिरिक्त कैश बैक भी दिया जाएगा। यह करीब 3000 रुपये के मिनिमम ट्रांजेक्शन पर मिल सकेगा। यह कैशबैक 750 रुपये तक होगा।

कई और सुविधाएं भी मिलेगी

इस ऑफर के साथ यात्रियों के लिए फास्ट फॉरवर्ड 6E Flex, 6E Bagport जैसी सुविधा सिर्फ 315 रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर होगी। इसके साथ 315 रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर कार रेंटल की सुविधा भी दी जाएगी।

