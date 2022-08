इंडसइंड बैंक ने Rupyy के साथ की पार्टनरशिप, पुरानी कारों को खरीदने के लिए ले सकेंगे लोन

इंडसइंड बैंक ने Rupyy के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके बाद अब ग्राहक इंडसइंड बैंक के जरिए पुरानी कार खरीदने के लिए लोन ले सकेंगे। यह लोन 100% पेपरलेस होगा, जिसमें सभी प्रोसेस ऑनलाइन ही हो जाएगी। आइए जानते हैं इस पार्टनरशिप के बाद कारदेखो, बाइकदेखो, ज़िगव्हील्स ब्रांड से लोन के जरिए पुरानी कार खरीदना क्यों आसान हो जाएगा।

इंडसइंड बैंक ने आज Rupyy के साथ रणनीतिक पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसके बाद कारदेखो, बाइकदेखो, ज़िगव्हील्स जैसे ब्रांड से लोन लेते हुए पुरानी कार खरीदना आसान हो जाएगा। दरअसल कारदेखो, बाइकदेखो, ज़िगव्हील्स और पॉवरड्रिफ्ट सहित कई अन्य कंपनियां गिरनारसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की है। वहीं गिरनारसॉफ्ट के अंतर्गत Rupyy कंपनी भी आती है, जो पैसों के लेनदेन का काम देखती है। ऐसे में इस पार्टनरशिप के बाद इन ब्रांडों के जरिए पुरानी कार के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप कंपनियों के साथ लोन लेने में कई प्रकार के नियमों में छूट दी जाती है।

