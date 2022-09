इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स जल्द बदल पाएंगे बीमा एजेंट, कैशलेस इलाज सुविधा देने के लिए बनेगा नया नियम!

LPG कनेक्शन की तरह इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स भी जल्द ही बीमा एजेंट बदल पाएंगे। यह सुविधा उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए के लिए फायदेमंद होगी, जो अपने एजेंट के व्यवहार से खुश नहीं हैं। वहीं IRDAI कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए बीमा कंपनियों से नए नियम बनाने के लिए कहा है।

अगर आप अपने इंश्योरेंस एजेंट के व्यवहार से खुश नहीं हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जल्द ही मोबाइल ऑपरेटर और LPG डिस्ट्रीब्यूटर की तरह देश में इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट बदलने की की सुविधा मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) जल्द ही ऐसा नियम जारी करने वाला है,जिसके तहत पॉलिसी होल्डर्स खुद से अपने इंश्योरेंस एजेंट बदल पाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नियम कम समय वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होगा। यह नियम लंबी अवधि वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू होगा। हालांकि इसके लिए क्या नियम और शर्त होंगे यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।

Insurance policy holders will soon be able to change insurance agents, a new rule will be made to provide cashless treatment facility!