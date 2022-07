Excise On ATF: अब विदेश जाना होगा बेहद सस्ता, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब विदेश जाना पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में बकायदा एक नोटिस भी जारी किया गया है।

अगल विदेश जाते रहते हैं या फिर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी और अच्छी खबर है। दरअसल विदेश जाना अब पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ता होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स से सफर करना अब आसान और सस्ता होगा। वित्त मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन करने वाली डोमेस्टिक एयरलाइंस को तेल मार्केटिंग कंपनियों से विमान ईंधन यानी एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) की खरीद पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को कहा है। एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद ईंधन की लागत कम होगी और इसका सीधा असर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सस्ती टिकटों के रूप में देखने को मिलेगा।

