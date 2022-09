कंडोम बनाने वाली कंपनी "Mankind Pharma" का जल्द आने वाला है IPO, 4 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की होगी बिक्री

Mankind Pharma IPO: कंडोम बनाने वाली कंपनी "Mankind Pharma" (मैनकाइंड फार्मा) का जल्द ही IPO आने वाला है। इस IPO में 4 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी, जिसके जरिए लगभग 70 करोड़ रुपए जुटाया जा सकता है।

लोकप्रिय होम प्रेग्नेंसी टेस्ट किट प्रेगा न्यूज और सबसे अधिक बिकने वाले कंडोम ब्रांड 'मैनफोर्स' को बनाने वाली मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) कंपनी ने SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के पास IPO लाने के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रमोटरों के पास मौजूद शेयर्स में से चार करोड़ (40,058,884) से अधिक इक्विटी शेयरों को OFS के द्वारा बेंचा जाएगा। वर्तमान में कंपनी के प्रमोटर रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोड़ा, रमेश जुनेजा फैमिली ट्रस्ट, राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट और प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट हैं।

IPO of condom maker "Mankind Pharma" is coming soon, more than 4 crore equity shares will be sold