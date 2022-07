प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? कुछ स्टेप में ही आसानी से करें चेक

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप ऑनलाइन घर बैठे आवेदन भी कर सकते हैं, इसके साथ ही पंचायत व नगर निगम से भी अप्लाई कर सकते है। सरकार के द्वारा आवेदन के आधार पर नई लिस्ट अपलोड की जाती है, जिसे आप बहुत ही आसानी से कुछ स्टेप फॉलो करके चेक कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana: सभी लोगों का सपना होता है कि खुद का घर हो, जिसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। इस योजना के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना का लाभ देश के लाखों लोग ले चुके हैं, इसके साथ ही अभी भी इस योजना के तहत लोग अपने घर का सपना पूरा कर रहे है। इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपए और पहाड़ी इलाकों के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए दिए जाते हैं।

Is your name in the new list of Pradhan Mantri Awas Yojana or not? Check easily in few steps