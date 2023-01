अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक 'श्रीराम-जानकी यात्रा' के लिए विशेष ट्रेन, किराए में EMI का भी ऑप्सन

भारतीय रेलवे 17 फरवरी से अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक विशेष ट्रेन चलाएगा, जिसके जरिए यात्री 'श्रीराम-जानकी की यात्रा' कर पाएंगे। आइए जानते हैं इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा।

Know fare of Shriram-Janki Yatra by train from Ayodhya to Janakpur, EMI is also an option