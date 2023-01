अमरीका में 30% से 40% तक नौकरी ने निकाले गए भारतीय, नई नौकरी के लिए कर रहे संघर्ष

अमरीका में 30% से 40% तक IT सेक्टर में नौकरी करने वाले भारतीय निकाले जा चुके हैं, जिसके बाद वह नई नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी से निकाले गए भारतीयों में बड़ी संख्या एच-1बी और एल1 वीजा धारकों की है।

Laid-off Indian IT professionals scramble for options to stay in US