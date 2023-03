ऑल टाइम लो जाने के बाद LIC के शेयर में तेजी, इस पुलबैक में खरीदारी करने पर मिल सकता अच्छा रिटर्न

LIC का शेयर 27 फरवरी 2023 को ऑल टाइम लो के स्तर पर पहुंचा, जिसके बाद से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आज स्टॉक में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यह अपने ऑल टाइम लो से कॉफी ऊपर है। ऐसे में क्या इस पुलबैक के टाइम में खरीदारी करने पर LIC अच्छा रिटर्न देगा।

LIC share price rebounds from life-time low, Should you buy in this pullback?