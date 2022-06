Aadhaar-Pan Link: डबल जुर्माना से बचना है तो 3 दिन में निपटा लीजिए Aadhaar Card से जुड़ा ये काम

Aadhaar-Pan Link: 30 जून के बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड लिंक करने पर डबल जुर्माना देना पड़ेगा। इस जुर्माने से बचने के आपके पास केवल 3 दिन ही बचे हैं, इन तीन दिनों के अंदर डबल जुर्माना दिए बिना आप कुछ ही स्टेप फॉलो करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

Aadhaar-Pan Link: अगर अभी तक आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। लेट फीस के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी डेट 30 जून को खत्म हो रही है। इसके बाद आपको आधार और पैन कार्ड लिक करने के लिए डबल जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो तीन दिन के अंदर ही इसे करवा लीजिए। तीन दिन के अंदर लिंक करवाने में आपको कम जुर्माना देना पड़ेगा।

Link Aadhar and PAN card before 30th June to avoid double penalty