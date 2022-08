शराब कंपनी 'DIAGEO PLC' ने भारत के कुछ राज्यों में रोकी व्हिस्की की बिक्री, जानिए क्या है कारण

भारत के कुछ राज्यों में शराब कंपनी 'DIAGEO PLC' ने व्हिस्की की बिक्री पर रोक लगा दिया है। डियाजियो पीएलसी देश भर में कई जाने माने अल्कोहल ब्रांड्स की बिक्री करती है जिसमें JOHNNIE WALKE और SMIRNOFF ब्रांड शामिल हैं।

शराब की दिग्गज कंपनी 'DIAGEO PLC' की भारतीय शाखा की प्रमुख हिना नागराजन और भारत सरकार के बीच व्हिस्की के रेट पर लागू कैप (अधिकतम सीमा) को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि व्हिस्की के रेट पर लागू कैप के कारण डियाजियो पीएलसी को 90 लाख डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसके कारण कंपनी ने देश के कुछ राज्यों में व्हिस्की की बिक्री पर रोक लगा दी है।

Liquor company 'Diageo' stopped the sale of whiskey in some states of India, know what is the reason