Wait End for Long Range EV Car: टाटा की ये इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज में चलेगी 400 किमी, दो सप्ताह के अंदर लॉन्च

नई ईवी में होगा 40kWh का बैटरी पैक नई अपडेटेड नेक्सॉन ईवी में सबसे बड़ा बदलाव एक नया 40kWh बैटरी पैक होगा, जो मौजूदा मॉडल के 30.2kWh यूनिट से 30 प्रतिशत बड़ा है। बड़ी बैटरी को फिक्स करने के लिए टाटा एसयूवी के डिजाइन में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है। माना जा रहा है कि इसके ***** स्पेस में पहले से कमी हो सकती है।

टेस्ट फ्लोर पर 400 किमी और 300-320km होगी जमीनी रेंज मौजूदा नेक्सॉन ईवी एक बार चार्ज करने पर 312km चलती है, जबकि लॉन्ग-रेंज मॉडल के ऑफिशियल टेस्ट साइकल पर 400km से ज्यादा जाने की उम्मीद है। हालांकि, रियल टेस्टिंग और कस्टमर के फीडबैक के मुताबिक मौजूदा नेक्सॉन ईवी 200-220 किमी की की रेंज देती है। इसलिए अपडेट एसयूवी से लगभग 300-320km की रेंज मिलने की उम्मीद करना ज्यादा सही है।

टाटा की नई Nexon EV में मिलेगा फास्ट चार्जिंग ऑप्शन सूत्रों के मुताबिक, अपडेट नेक्सॉन में ईवी ज्यादा पावरफुल 6.6kW AC चार्जर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। यह मौजूदा EV के 3.3kW AC चार्जर के अलग होने की संभावना है, जो बैटरी को चार्ज करने में लगभग 10 घंटे का समय लेता है। इसके अलावा नई कार में चुनिंदा रीजन मोड मिलने की उम्मीद है। यह ड्राइवरों को रिजनरेटिव ब्रेकिंग की इंटेंसिटी को एडजस्ट करने में मदद करेगा। मौजूदा नेक्सॉन ईवी में पहले से ही रीजन ब्रेकिंग है, यह हल्का और नॉन एडजस्टेबल है।

नई Long Range Model में मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा होंगे फीचर्स लॉन्ज रेंज नेक्सॉन ईवी में भी मौजूदा मॉडल के मुकाबले कुछ और भी ज्यादा फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जैसा कि अपडेटेड ICE Nexon पर देखा गया है। लॉन्ग-रेंज मॉडल (Long Range Model) में एयर प्यूरीफायर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट (Air Purifier and Ventilated Front Seat) मिलने की संभावना है। इसमें मौजूदा कार की तरह क्रूज़ कंट्रोल, पार्क मोड और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) मिलने की भी उम्मीद है।

टाटा मोटर्स ने 29 April को लॉन्च की थी AVINYA कार, 500 किमी होगी रेंज इसक पहले टाटा मोटर्स ने 29 April को अपनी नई कॉन्सेप्ट कार टाटा अविन्या (Tata AVINYA) को पेश कर दिया है। कंपनी ने शुक्रवार 29 April को इस कार की पहली झलक पेश की है। अविन्या को 2025 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता हे। कंपनी ने इस कार को नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। बता दें कि टाटा समूह ने इसी महीने की शुरुआत में टाटा कर्व कॉन्सेप्ट कार को भी पेश किया था।

कंपनी ने इस कार से जुड़ी कई अहम जानकारियों का भी खुलासा किया है। ये इलेक्ट्रिक कार 30 मिनट की चार्जिंग पर 500 किमी की रेंज देगी है, कंपनी की ओर से ये दावा किया गया है। कार की सबसे बड़ी खूबी इसकी रिवॉल्विंग ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट है। ये दोनों सीटें 360 डिग्री घूम सकती हैं।

कॉन्सेप्ट कार को पेश करते हुए कंपनी ने इसका नाम अविन्या (Avinya) रखे जाने के पीछे का कारण भी बताया। टाटा मोटर्स के एमडी शैलेष चंद्र ने कहा कि ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब इनोवेशन (Innovation) होता है। साथ ही इस नाम में IN भी आता है। जो भारत की पहचान है।

साइंस फिक्शन फिल्म की कार लगती है अविन्या टाटा अविन्या का डिजाइन किसी साईफाई फिल्म (Avinya Looks like SciFi Car) की कार जैसा दिखाई देता है। इसे काफी फ्यूचरिस्टिक (Futuristic) बनाया गया है। इसे सिंपल और कॉम्पैक्ट (Simpl and Compact) रखा गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार के स्टीयरिंग व्हील पर एक टच (Contorl by Touch Panel on Steering Wheel) पैनल दिया गया है और इसी से कार के पूरे फीचर्स कंट्रोल होते हैं। हर यात्री के हेडरेस्ट पर स्पीकर दिए गए हैं, जिससे उसे संगीत सुनते वक्त पर्सनलाइज एक्सपीरिएंस हो।

बड़ी विंडस्क्रीन और खूबसूरत टायर टाटा अविन्या के बारे में एक और खास बात ये है कि इसका लुक एक प्रीमियम हैचबैक जैसा दिखता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी एक MPV की तरह है और इसे एक SUV क्रॉसओवर के तौर पर तैयार किया गया है। टाटा अविन्या की विंड स्क्रीन काफी बड़ी है। ये सनरूफ के साथ ऐसे मर्ज होती है,जिससे लगता है कि ये पूरी एक ही स्क्रीन है। वहीं इसके एलॉय व्हील कुछ-कुछ टाटा कर्व के व्हील का ही टच लिए हुए हैं, लेकिन उसके फ्लॉवर डिजाइन से अलग हैं।

अविन्या होगी AI कनेक्टेड कार इस कार की झलक दिखाते वक्त टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि असल में फ्यूचर की कारों के लिए सॉफ्टवेयर सबसे अहम होगा। ये AI, मशीन लर्निंग पर बेस्ड होगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई टाटा अविन्या में कनेक्टेड कार के कई फीचर्स होंगे। इस तरह से ये कई मायनों में नए जमाने की और नई जनरेशन की कार होगी।