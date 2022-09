अमरीका में महंगाई बढ़ने से US मार्केट में बड़ी गिरावट, भारतीय शेयर मार्केट में भी दिख सकता है असर

अमरीका में महंगाई बढ़ने से पिछले टेडिंग डे यानी कल US मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई, जिसका असर आज भारतीय शेयर मार्केट में भी दिख सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी मार्केट में कल पिछले 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई।

ग्लोबल आर्थिक मंदी के खबरों के बीच कल अमरीका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आकड़े जारी किए गए। आकड़ो के अनुसार अगस्त में महंगाई दर 6.3% रिकार्ड की गई, जो जुलाई में 5.9% थी। इसके कारण अमरीकी मार्केट डाओ जोन्स, नैस्डैक और एसएंडपी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमरीका का डाओ जोन्स कल 1276 पॉइंट यानी 3.94% की बड़ी गिरावट के साथ 31,104.97 पर बंद हुआ। वहीं एसएंडपी 500 में 4.32% की गिरावट देखी हई, जो 3,932.69 पर बंद हुआ। इसके अलावा नैस्डैक में 632.84 अंक यानी 5.16% की गिरावट दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 के बाद तीनों प्रमुख इंडेक्स में एक दिन में यह सबसे बड़ी गिरावट थी।

Major fall in US market due to rising inflation in America, Indian stock market may also be affected