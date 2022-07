WhatsApp बेचेंगे Mark Zuckerberg! Facebook की पैरेंट कंपनी Meta का पहली बार कम हुआ रेवन्यू

Facebook की पैरेंट कंपनी Meta का रेवन्यू पहली बार पहली बार कम हुआ है, जिसका असर WhatsApp पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में दावा करते हुए बताया गया है कि कंपनी मिनिमम प्रॉफिट देने वाले WhatsApp को बेच सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

Facebook, Whatsapp, Instagram की पैरेंट कंपनी Meta के रेवन्यू में पहली बार गिरावट देखी गई है। यह गिरावट 2022 के दूसरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट में देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Meta के रेवन्यू में 1% की गिरावट देखी गई है, जिसके कारण रेवन्यू में 28.8 बिलियन डॉलर की कमी हुआ है। कंपनी का अनुमान है कि रेवन्यू में यह गिरावट अगले फाइनेंशियल ईयर में भी जारी रह सकती है। इसका असर कंपनी के इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर देखा जा सकता है।

