माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स दान करेंगे 20 बिलियन डॉलर, कहा- दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से हो जाउंगा बाहर

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स 20 बिलियन डॉलर दान करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा उन्होंने एक ब्लॉग लिखते हुए किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो जाउंगा, लेकिन मुझे यह काम पसंद है।

दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने 20 बिलियन डॉलर रुपए दान करने जा रहे हैं। वह यह पैसा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation) को देंगे। यह फाउंडेशन उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के द्वारा संचालित किया जाता है। उन्होंने इसकी घोषणा ब्लॉग लिखते हुए की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से जुड़े आगे के प्लान के बारे में बताया है।

Microsoft co-founder Bill Gates will donate $ 20 billion, and said I will be out of the list of the world's richest people