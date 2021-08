वित्त मंत्रालय ने Infosys के CEO को भेजा समन, आयकर वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत को लेकर आई शिकायतें

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आईटी कंपनी इंफोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख को समन भेजा है। उन्हें सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेश होना है। गौरतलब है कि लंबे समय के बाद भी ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी समस्याएं ठीक नहींं हो पाईं हैं। इनकम टैक्स भरने वालों की शिकायत थी कि वेबसाइट में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। इसे लेकर कई बार कंप्लेन भी की गई है।

23 अगस्त 2021 को तलब किया है

इनकम टैक्स इंडिया ट्विटर अकाउंट ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय ने सलिल पारेख, इंफोसिस के एमडी और सीईओ को 23 अगस्त 2021 को तलब किया है। उन्हें वित्त मंत्री के सामने पेश होना पड़ेगा। उन्हें यह समझाने के लिए बुलाया गया है कि नए ई-फाइलिंग पोर्टल के शुरू होने के ढाई माह बाद भी पोर्टल की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 21 अगस्त, 2021 से पोर्टल उपलब्ध ही नहीं है।

Ministry of Finance has summoned Sh Salil Parekh,MD&CEO @Infosys on 23/08/2021 to explain to hon'ble FM as to why even after 2.5 months since launch of new e-filing portal, glitches in the portal have not been resolved. In fact,since 21/08/2021 the portal itself is not available.