मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! अब रेहड़ी पटरी वालों को भी आसानी से मिलेगा डिजिटल लोन

केंद्र की मोदी सरकार अब रेहड़ी पटरी वालों और कम इनकम वाले लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके जरिए वह भी आसानी से घर बैठे डिजिटल लोन ले पाएंगे। सरकार की इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों भी अन्य लोगों की तरह लोन ले सकेंगे।

Modi government's big gift! Now street vendors will also get digital loan easily