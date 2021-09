वित्त मंत्री ने बैड बैंक के लिए 30600 करोड़ रुपये की गारंटी मंजूर की

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने घोषणा करी है कि सरकार नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) यानी बैड बैंक की तरफ से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट की गांरटी देगी।

इस गारंटी की राशि 30,600 करोड़ रुपए तक की होगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में बैड बैंक की स्थापना को लेकर ऐलान करा था। प्रेसवार्ता को संबोधित कर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते छह सालों में 5 लाख करोड़ से अधिक रिकवरी हो गई।

मार्च 2018 से अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई। एक लाख करोड़ तो केवल राइट-ऑफ कर लोन से ये रिकवरी हुई है। बीते छह वर्षों में बैंकों के असेट में काफी सुधार किया गया है।

The Union Cabinet yesterday approved Central Government guarantee up to Rs 30,600 crores to back Security Receipts to be issued by National Asset Reconstruction Company Limited: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Sw12kZ7QaV