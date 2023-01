आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हुआ आसान, UIDAI ने लागू किया नया नियम

UIDAI ने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने को लेकर नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें बिना व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ के लोग अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा पाएंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जिनके पास एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है।

Now Aadhaar holders can update addresses online with consent of head of family