PAN-Aadhaar Link करने की मुफ्त सेवा हुई बंद, जानिए अब कितनी चुकाना होगी फीस

अगर आपने अपने PAN-Aadhaar को अब तक लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लीजिए, क्योंकि आपके पास इस सेवा को मुफ्त लेने का अब एक ही दिन शेष बचा है। 31 मार्च के बाद आप अपने पेन-आधार को लिंक तो करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मुफ्त सेवा नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए आपको एक तय फीस चुकानी होगी।

PAN-Aadhaar का महत्व आप जानते ही होंगे। कई कामों में अब इन दस्तावेजों के बिना का नहीं चलता। लेकिन अब तक आपने अपने PAN-Adhaar को लिंक नहीं करवाया तो जलद से जल्द करवा लें। इस सुविधा का मुफ्त लाभ लेना चाहते हैं आपके पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि 31 मार्च के बाद सरकार इस सुविधा को मुफ्त में नहीं देगी। यानी आप अपना पेन-आधार मुफ्त में लिंक नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इसको लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च रखी गई थी, जिसे अब सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। तिथि जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन मुफ्त सेवा को खत्म करने का फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से आपको PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए एक नियत फीस चुकाना होगी।

PAN Aadhaar Link No Free Service from April 1 Now You Have To Pay Fees