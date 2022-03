Paytm Mall और Snapdeal पर लगा तगड़ा जुर्माना, जानिए उत्पाद बेचने में क्या कर रहे थे गड़बड़ी

अगर आप भी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल दो बड़ी ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील (Snapdeal) को तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। उत्पाद बेचने में हो रही लापरवाही को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।

ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कई बार उपभोक्ता ठगी या धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की ओर से लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखी जाती है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। इसी कड़ी में अब सीसीपीए की ओर से दो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीसीपीए ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से तय मानकों की अनदेखी करने के चलते पेटीएम मॉल ( PaytemMall ) और स्नैपडील (Snapdeal) के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।इससे पहले भी नवंबर में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और पेटीएम मॉल को मानकों की अनदेखी को लेकर नोटिस जारी किया जा चुका है।

