Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल-डीजल की आज की कीमतें जारी, जानिए आपके शहर में प्रति लीटर का भाव

देश की प्रमुख तेल कंपनियों IOC, BPCL और HPCL ने शुक्रवार के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार स्थिर हैं।

जानिए महानगरों के लेटेस्ट भाव (Know the latest prices of petrol and diesel in metros)

महानगरों में तेल के कीमतों की बात करे तो आज दिल्ली में (Petrol Diesel Price in Delhi) पेट्रोल का दाम 96.45 रुपए जबकि डीजल 86.71 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं मुंबई (Petrol Diesel Price in Mumbai) की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए व डीजल की कीमत 94.14 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई (Petrol Diesel Price in Chennai) में पेट्रोल 101.40 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 91.42 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। कोलकाता (Petrol Diesel Price in Kolkata) में पेट्रोल 104.67 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 89.79 रुपए प्रति लीटर है।