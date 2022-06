PM Kisan Yojana: किसानों को अब भी मिल सकते हैं अटके हुए 11वीं किस्त के पैसे, जानिए तरीका

गरीब और किसानों के लिए भारत सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि जमा की जाती। सरकार की ओर से 11वीं किश्त जारी की गई है, लेकिन कुछ किसानों को ये नहीं मिली।

किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ राज्यों तो कुछ केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में मिलते हैं। बीते दिनों किसानों के खाते में 11वीं किस्त भेजी गई, लेकिन अब भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में ये किस्त नहीं पहुंची। आइए जानते हैं ऐसे किसान किस तरीके से ये राशि हासिल कर सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Know How To Get 2000 11TH Installment Of PM Kisan Yojana