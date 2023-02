PNB बैंक ने Fixed deposit पर बढ़ाई ब्याज दरें , जानिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स

PNB hikes fixed deposit rates: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab Nationa Bank) ने फिक्स डिपॉजिट (Fixed deposit) की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, जो 20 फरवरी यानी आज से ही लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बाद लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स क्या है?

PNB hikes fixed deposit rates by up to 30 bps, Check latest FD interest rates here