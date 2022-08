'असफलता के लिए तैयार': अकासा एयरलाइंस पर पूछे जाने पर राकेश झुनझुनवाला ने दिया जवाब, Tatas ग्रुप को बताया था दूसरा रोल मॉडल

राकेश झुनझुनवाला से जब सवाल किया गया था कि उन्होंने ऐसे समय में एयरलाइन शुरू करने की योजना क्यों बनाई, जिस समय विमानन बिजनेस अस्थिरता की ओर है। इस पर उन्होंने कहा था कि 'मैं असफलता के लिए तैयार हूं'। इसी के साथ उन्होंने Tatas ग्रुप को अपना दूसरा रोल मॉडल बताया था।

'बिग बुल ऑफ इंडिया' व 'किंग ऑफ बुल मार्केट' कहे जाने वाले शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का आज निधन हो गया है। उन्होंने 62 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। झुनझुनवाला को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं थीं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था, जो बंबई में एक राजस्थानी परिवार में पले-बढ़े थे। हाल ही में उन्होंने अकासा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने सबसे सस्ते हवाई यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था।

'Ready for failure': Rakesh Jhunjhunwala responded when asked on Akasa Airlines, told Tatas Group another role model