बीपीसीएल का निजीकरण रुका, सरकार नए सिरे से फिर शुरू करेगी प्रक्रिया

BPCL Disinvestment: सरकार ने BPCL के निजीकरण पर रोक लगा दी है। सरकार ने ये रोक केवल एक बोलीदाता होने के कारण लगाई है। जल्द ही सरकार निजीकरण के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करेगी।

Updated: May 18, 2022 11:11:35 pm

केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के निजीकरण को रोक दिया है। सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी और मार्च 2020 में बोलीदाताओं कोबोली लगाने के लिए आमंत्रित किया था। नवंबर 2020 तक कम से कम तीन बोलियां सामने आईं, लेकिन अन्य के वापस लेने के बाद अब केवल एक ही बोलीदाता बचा है। बाकी दोनों ने अपनी पेशकश वापस ले ली है। सरकार अब नए सिरे से इसका निजीकरण शुरू करेगी।

Privatization of BPCL stopped, govt will start new process