Ration Update: राशन कार्ड होल्डर्स ध्यान दें! मुफ्त राशन मिलने में आ रही दिक्कत, जानिए क्या है शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

केंद्र सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है पीएम गरीब कल्याण योजना। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। ऐसे जिन लोगों को मुफ्त राशन लेने में दिक्कत आ रही हो, वो आसान प्रक्रिया के जरिए शिकायत कर सकते हैं।

कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक अहम योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2020 में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने फ्री में गेहूं, चावल, दाल, नमक आदि जरूरी खाद्य सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड होल्डर्स इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि कुछ कारणों के चलते कई लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान प्रक्रिया के जरिए वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Ration Update Holder Can Registered Their Grievances About Free Ration Know Details