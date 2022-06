Mastercard RBI से मिली बड़ी राहत, नए ग्राहक जोड़ने की मिली अनुमति

Mastercard: आखिरकार एक साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड पर लगे बैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अब मास्टरकार्ड नए ग्राहकों को फिर से जोड़ सकेगा।

RBI allows Mastercard to onboard new customers in India