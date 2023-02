Adani Group को दिए लोन पर RBI ने दी सफाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला

Adani Group को दिए गए लोन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सफाई देते हुए कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। फाइनैंसिएयल स्टैबिलिटी के लिए RBI बैंकिंग क्षेत्र और निजी बैंकों पर निरंतर निगरानी करता रखता है। इसके साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है।

RBI's clarification on the loan given to Adani Group, said- the country's banking system is very flexible and stable