Crypto बैन करे या रेग्युलेट के जाल में फंसी केंद्र सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब मांगा वैश्विक सपोर्ट

Parliament Monsoon Session: आज लोकसभा में लिखित में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने क्रिप्टो को लेकर सरकार के रूख को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इसपर विचार कर रहा है लेकिन इसके लिए उसे ग्लोबल सपोर्ट की आवश्यकता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त नियम बनाने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए आरबीआई कई अवसरों पर सिफारिश कर चुका है। इसके लिए सरकार काम भी कर रही है, लेकिन कोई बात बनते दिखाई नहीं दे रही है। अब केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर लोकसभा में लिखित जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई क्रिप्टो पर बैन चाहता है, लेकिन किसी भी तरह का के रेग्युलेशन या उसे प्रतिबंधित करने के लिए भारत को वैश्विक सपोर्ट की आवश्यकता है।

RBI seeks ban on cryptos but needs global support to make that effective: FM Sitharaman