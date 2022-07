500 रुपए के नोट पर RBI ने बैंकों को दिए ये अहम निर्देश, जानिए क्या होता है फिट और अनफिट नोट

देश में नोटबंदी के बाद से ही फेक करेंसी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगी है। खास तौर पर 500 रुपए के नकली नोटों को लेकर कई बार लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। इस बीच रिजर्व बैंक और ऑफ इंडिया ने बैंकों को अहम निर्देश जारी किया है।

RBI tells Banks to TP Test Note Of Rupees 500 In 3 Month to Know What Is Fit and Unfit Note