Jio Down: जियो का नेटवर्क हुआ कई राज्यों में डाउन, कॉलिंग और इन्टरनेट इस्तेमाल करने में हो रही है परेशानी

नई दिल्ली। रिलायंस जियो (Reliance Jio) का मोबाइल नेटवर्क आज 6 अक्टूबर को डाउन हो गया है। यह परेशानी देशभर के कई राज्यों में देखने को मिल रही है।

9 बजे से शुरू हुई परेशानी

6 अक्टूबर 2021 की सुबह 9 बजे से ही जियो के नेटवर्क में परेशानी शुरू हो गई थी, जो अभी तक सही नहीं हुई है। इस वजह से देशभर के कई राज्यों में जियो के यूज़र्स को कॉल करने और इन्टरनेट का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है और वो इन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

बड़ी संख्या में यूज़र्स को हो रही है परेशानी

रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर डाउनडिटेक्टर (DownDetector) के अनुसार देशभर में करीब 40% जियो (Jio) यूज़र्स को नेटवर्क डाउन होने के कारण परेशानी हो रही है। यूज़र्स के मोबाइल की स्क्रीन पर 'Mobile network not available" दिखाई दे रहा है। इस वजह से यूज़र्स कॉलिंग और इन्टरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

भारी संख्या में जियो यूज़र्स इस परेशानी की शिकायत कर रहे हैं।

ट्विटर पर #JioDown ट्रेंड

जियो के डाउन होने पर ट्विटर पर भी #JioDown ट्रेंड चल रहा है और इसपर कई हज़ार ट्वीट हो चुके हैं। साथ ही लोग कई जोक्स और मीम्स के ज़रिए जियो का मज़ाक भी उड़ा रहे हैं।

