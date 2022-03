टैक्स बचाने के लिए माता-पिता को चुकाया जा सकता है मकान का किराया? जानिए क्या है नियम

टैक्स भरने का वक्त आ गया है। मार्च के महीने में आपको अपने टैक्स से संबंधित सभी काम निपटाने होंगे। ऐसे में कई बार हम टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शन तलाशते रहते हैं। कई लोगों को जहन में ये भी सवाल रहता है कि क्या टैक्स बचाने के लिए माता-पिता को मकान का किराया चुकाया जा सकता है?

हाउस रेंट अलाउंस या HRA टैक्स बचाने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। ऐसे में कई बार लोगों को जहन में ये सवाल रहता है कि क्या अपने माता-पिता यानी पैरेंट्स को मकान का किराया चुकार टैक्स बचाया जा सकता है। एचआरए वो अलाउंस या भत्ता है जो सैलरी पाने वाले लोगों को मिलता है। जो लोग किराए के मकान (House Rent) में रहते हैं, वो HRA की मदद से ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। वेतन में भी एचआरए के नाम पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। हालांकि कई सैलरी पाने वाले लोग या स्वरोजगार करने वाले लोग अपने माता-पिता के मकान में रहते हैं। ऐसे में उनका सवाल रहता है कि क्या पैरेंट्स के मकान में रहने पर एचआरए क्लेम (HRA Claim) किया जा सकता है या नहीं?

Save Income Tax On House Rent Paid To Parents Check Required To Claim The HRA