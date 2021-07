SBI की डिजिटल सेवाएं दो दिन कुछ निर्धारित समय के लिए रहेंगी बंद, करोड़ों ग्राहकों को होगी परेशानी

नई दिल्ली। आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) में है तो आपके लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। दरअसल SBI की डिजिटल बैंकिंग सेवाएं ( Digital Banking Services ) दो दिन यानी 16 और 17 जुलाई को बंद रहेंगी।

बैंक की ओर से 150 मिनट के लिए इन्हें रखा जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि आप इस दौरान किसी तरह के बैंक से जुड़े डिजिटल ट्रांसजेक्शन से बचें। बहुत जरूरी ना हो तो इन दो दिनों में बैंक से जुड़ा कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन ही ना करें।

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience.#InternetBanking #YONOSBI #YONO #ImportantNotice pic.twitter.com/HwIug1nEFB